Audax, vivere o morire

SERIE A2 "Con la Roma abbiamo fatto pretattica, facendo squalificare i diffidati in vista dello scontro diretto con il Potenza Picena (sabato 29 marzo, ndr), scontro che alla fine, secondo me, sarà decisivo per il piazzamento playout". Queste le parole del capitano dell’Senigallia, Emanuele Chiarizia dopo la sconfitta per 6-8 con la capolista già promossa Fabrica Roma. Una questione di tattica, dunque, in vista della sfida, nella penultima giornata di regular season, con il Potenza Picena, che proprio sabato ha conquistato la salvezza. Ora i giochi si fanno a due: una trae Pontedera andrà ai playout, l’altra sarà condannata a una retrocessione diretta. La squadra senigalliese ha davanti a sé ha ancora due ostacoli da superare (dopo la pausa per la Coppa Italia di futsal maschile in programma dal 19 al 23 marzo nelle Marche): Potenza Picena e Grossetto".