Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, c’è un lotto contraffatto di Oxycontin sul mercato. E’ spaventosamente pericoloso perché aumenta il rischio di overdose”. L’allarme dell’Oms

L’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un “alert” per la presenza di undi80 mg (ossicodone cloridrato) nelnero in Svizzera. A segnalare il tarocco è stata casa farmaceutica Mundipharma, produttrice dell’originale. Il farmacoimita l’80 mg, un oppioide semisintetico autorizzato in Polonia e indicato per il trattamento del dolore da moderato a grave. Tuttavia, test di laboratorio effettuati dal Drug Information Centre di Zurigo hanno evidenziato che le compresse non contenevano ossicodone, bensì un oppioide sintetico della classe dei nitazeni. “I derivati del nitazene, come metonitazene, isotonitazene e fluonitazene, sono oppioidi sintetici estremamente potenti, con un potenziale letale superiore di centinaia di volte rispetto all’ossicodone”, ha dichiarato l’Oms.