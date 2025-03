Ilfattoquotidiano.it - Attenzione a usare ChatGpt come un amico con cui parlare di tutto: serve spirito critico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di DerekDa qualche tempoè disponibile su Whatsapp; basta aggiungere alla rubrica il contatto per potere chattare con questa IA, propriofacciamo con gli altri contatti, inviando quindi anche audio e foto. Giorni fa ho fatto un esperimento: ho caricato una foto scattata dal mio cortile verso uno strano razzo che è stato installato in un’area dove stanno ultimando i lavori di messa in funzione di un impianto di estrazione del gas. “Secondo te, cosa è quella specie di razzo?”.La risposta dell’IA è stata la seguente: “A prima vista, quella struttura sembra proprio un razzo o una torre di lancio, ma potrebbe anche trattarsi di qualcosa di simile,una torre per esperimenti scientifici, comunicazioni satellitari, o anche un monumento. Potrebbe essere una replica o un simbolo di qualcosa legato all’esplorazione spaziale.