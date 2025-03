Ilfattoquotidiano.it - Attacco a Gaza, Emergency: “Gente allo stremo per il cibo, ma con la tregua non c’erano bombardamenti. Si torna ad avere paura”

A seguito deidi questa notte nella Striscia diha sospeso temporaneamente gli spostamenti del suo staff in attesa di capire come garantire la sicurezza del personale, nazionale e internazionale. Sono perciò sospese al momento le attività della clinica di assistenza primaria aperta a gennaio nell’area di al-Qarara (Khan Younis).“Abbiamo sentito rumori di esplosioni tutta la notte, dopo l’annuncio dellagli scorsi mesi siad– racconta Giorgio Monti, coordinatore medico di–. In attesa di capire come poter garantire la sicurezza del nostro staff, al momento abbiamo sospeso i nostri movimenti nella Striscia; la nostra clinica di assistenza primaria oggi resta chiusa, non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie né per lo staff, sia nazionale che internazionale, né per i pazienti.