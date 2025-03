Puntomagazine.it - Atripalda: Sorpreso alla guida di auto rubata con detenzione illegale di munizioni, denunciato

. Nell’due proiettili calibro 7,65, due passamontagna e una tanica contentente liquido infiammabileI Carabinieri della Compagnia di Solofra e militari della Stazione di, questa notte, hanno deferitocompetenterità Giudiziaria, un 39enne di Aiello del Sabato, già noto alle Forze dell’ordine per pregiudizi di polizia, ritenuto responsabile di “ricettazione” e “di”. In particolare, nel corso di servizi rafforzati di controllo del territorio disposti a seguito di recenti fatti incendiari e danneggiamenti in danno di esercizi pubblici edvetture, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un’vettura, dopo che il conducente della stessa si era dileguato all’alt intimato dpattuglia.L’, risultata oggetto di furto, dopo brevi ricerche, veniva rintracciata sotto l’abitazione dell’uomo che, sottoposto a immediata perquisizione domiciliare e veicolare, veniva trovato in possesso, illegalmente, di nr.