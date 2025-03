Lapresse.it - Atp Miami 2025 al via: tabellone, risultati e dove vederlo in tv

E’ stato effettuato il sorteggio del torneo Atp Masters di, che ha stabilito anche ildegli italiani. Sarà possibile vedere tutto il Masters 1000 in diretta tv da oggi, martedì 18 marzo, su Sky e in streaming su NOW. Sky Sport Tennis è sempre il campo centrale’, il canale di riferimento per gli appassionatiseguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno.Il programma in tvPer i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus,seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky.