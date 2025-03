Lapresse.it - Atp di Amburgo, Sinner giocherà il torneo al via il 17 maggio prima del Roland Garros

Jannikha confermato la sua partecipazione all’Open di(17-242025), per preparare al meglio il. Il numero 1 del mondoal Rothenbaum per lavolta nella sua carriera e la sua partecipazione sarà la ciliegina sulla torta per un gruppo di giocatori già di altissimo livello.diavevano già confermato la loro partecipazione anche Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrey Rublev, Gael Monfils e i tedeschi Jan-Lennard Struff e il duo di star Krawietz-Puetz.tornerà dalla sospensione per doping il 5agli Internazionali d’Italia, a Roma, in programma fino al 18. Poi l’appuntamento in Germania per ultimare la preparazione all’Open di Francia che scatterà il 25sarà il primo giocatore, dopo Roger Federer nel 2008, a competere adcome numero uno al mondo.