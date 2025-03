Fanpage.it - ATM vince una gara da 11 milioni di euro: gestirà le funivie di Como, Lecco e Varese

Atm ha vinto laper il servizio di trasporto degli impianti a fune del territorio dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di. L'azienda avrà la gestione di sette infrastrutture in partnership con Itb con un contratto dalla durata di sette anni per un valore economico dell’appalto di 11 mln.