Ilgiorno.it - Atm, dopo tram e metrò arrivano funivie e funicolari: l’azienda milanese gestirà gli impianti di Brunate, Sacro Monte, Argegno e Monteviasco

Milano, 18 marzo 2025 – L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese ha aggiudicato lo scorso 13 marzo 2025 la gara per il servizio di trasporto deglia fune presenti sul territorio di tre province lombarde ad Atm,trasporti milanesi. Atm, assieme a Itb – Imprese turistiche barziesi –settegrazie a un contratto della durata di sette anni e del valore economico dell’appalto di 11 milioni di euro. Rapporti di forza Attraverso la costituzione di una nuova società consortile, partecipata per il 75% da Atm e per il 25% da Itb, le due aziende si occuperanno di tutto il servizio di trasporto di sistemi a fune dell’area nord-ovest della Lombardia. Con questo nuovo contratto – sottolineano i vertici di Atm –continua il suo percorso di crescita che la sta portando a diventare uno tra i principali player europei di trasporto pubblico, un ruolo d’eccellenza che passa anche dalla gestione di metropolitane automatiche a Milano, Copenaghen e Salonicco, e da un’esperienza di oltre vent’anni nella gestione dia fune.