Oasport.it - Atletica, Fabbri e Weir covano propositi di rivincita ai Mondiali dopo un Europeo da dimenticare

Leggi su Oasport.it

la debacle di Apeldoorn arriva subito una grande chance di riscatto per Leonardoe Zane, le due punte di diamante del getto del peso italiano, che arrivano in Cina con l’obiettivo di andare a medaglia in occasione dei Campionatiindoor 2025 di, che si terranno a Nanchino da venerdì 21 a domenica 23 marzo.si presentano alla rassegna iridata con i due migliori accrediti, rispettivamente 21.95 e 21.76, di conseguenza hanno il potenziale e tutte le carte in regola per salire sul podio e giocarsi anche la vittoria in assenza dei big americani Ryan Crouser (oro mondiale in carica, fresco sposo) e Joe Kovacs, oltre che del brasiliano Darlan Romani (campione del mondo indoor a Belgrado 2022).Il toscano, primatista nazionale e campione d’Europa a Roma 2024, proverà a migliorare il bronzo ottenuto un anno fa a Glasgow per cancellare lo shock del mancato accesso in finale ai recenti Europei in sala.