Atletica ai Mondiali si rinnova il duello tra Furlani e Tentoglou Ma occhio agli outsider

Il lungo maschile si prepara a essere una delle gare più attese per l’Italia aiindoor didi Nanchino, in programma nel fine settimana in arrivo, in chiusura della stagione al coperto. Al centro della scena c’è una sfida che potrebbe infiammare la competizione: Mattiacontro Miltiad?s.Il greco, campione olimpico a Tokyo 2021 e a Parigi 2024, oltre che campione mondiale outdoor, indoor ed europeo all’aperto in carica, è da anni il punto di riferimento assoluto nel salto in lungo. La sua straordinaria costanza lo ha reso l’uomo da battere in ogni grande appuntamento. Ma da qualche tempo è emerso un nuovo rivale pronto a dargli filo da torcere e che lui riconosce come suo potenziale erede sul tetto del mondo nella specialità: l’azzurro Mattia.L’azzurro, classe 2005, ha lanciato il guanto di sfida lo scorso 6 febbraio al meeting di Toru?, quando con un salto da 8.