Atleti speciali sotto rete. Il volley a tutto Gasp

In campo ci sono due squadre composte, ognuna, da due giocatori normodotati nei ruoli di libero e alzatore e quattro giocatori con disabilità intellettivo-relazionali, che sono gli elementi determinanti in quanto devono battere, palleggiare e fare punto. Gli altri ingredienti sono tanto impegno e passione, determinazione a dare il massimo, ma sopratfair-play, voglia di divertirsi e integrarsi, perché essere protagonisti del proprio sport (e in un certo senso, attraverso lo sport, anche della propria vita) è il miglior risultato della pallavolo integrata. Assistere a eventi sportivi di questo tipo ricorda quanto lo sport, quello Special con la S maisucola, riesca ad essere e a fare percon disabilità che ogni giorno devono già affrontare tante difficoltà, regalando loro autostima, spirito di gruppo, dimostrazione che "insieme, si è forti".