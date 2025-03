Sport.quotidiano.net - Atalanta, rebus panchina. Disgelo Percassi-Gasp

Non è il momento di parlare del futuro di Gian Pieroerini. Nella notte dello scontro diretto perso contro l’Inter sia il tecnico torinese che l’amministratore delegato Luca, hanno rinviato a giugno la questione della permanenza o meno del mister sullanerazzurra. A tre settimane dal suo annuncio di non voler rinnovare ulteriormente il suo contratto in scadenza nel giugno 2026 la situazione dell’allenatore di Grugliasco resta fluida, aperta a più soluzioni. A Roma lo vorrebbe Ranieri, per un progetto biennale per riportare la Lupa a lottare per il titolo. E poi c’è la solita Juventus, che monitorama non solo, per il dopo Motta. Ma i ben informati raccontano anche di unerini pronto a fermarsi per una stagione sabbatica, per rifiatare e impostare poi l’ultimo ciclo della sua carriera.