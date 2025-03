Sololaroma.it - Assurdo in Bulgaria, minuto di silenzio per Petko Ganchev: ma l’ex giocatore è vivo

Insi è assistito a qualcosa diche ha visto coinvoltocalciatore. Giunto alla sua venticinquesima giornata, la First Professional Football League vedeva affrontarsi Arda Kardzhali e Levski Sofia – match che si è poi concluso sull’1-1 – prima del quale è però accaduto un fatto che in pochissimo tempo è diventato virale per quanto sia stato bizzarro e clamoroso.Prima del fischio d’inizio della gara infatti, con le due squadre posizionate intorno al cerchio di centrocampo, è stato osservato undiper la scomparsa di, che nella sua carriera ha brillantemente vestito la maglia proprio dell’Arda Kardzhali. Tutto nella norma se non fosse chebulgaro è ancora.Šta rade Bugari. Održali su majstori minut ?utanja za bivšeg igra?a Petkaa koji je živ, pa im se javio na poluvremenu.