Calciomercato.it - Assurda gaffe, minuto di raccoglimento per l’ex calciatore: è ancora vivo

Incredibile quanto accaduto su un campo di calcio della prima divisione bulgara: omaggio al giocatore, ma non è mai mortoHa davvero dell’assurdo quanto accaduto in Bulgaria prima del match tra l’Arda Kardzhali e il Levski Sofia (partita poi terminata 1-1).diper: è(LaPresse) – Calciomercato.itPrima che l’arbitro fischi l’inizio delle ostilità, i 22 calciatori in campo si sistemano a cerchio per undi silenzio in onore di Petko Ganchev, exdella squadra di casa. Un omaggio particolarmente sentito, ma che si trasforma in unache ha del clamoroso. Ganchev, infatti, èe vegeto.Lo si apprende poco dopo con il club costretto anche a chiedere scusa con un comunicato rivolto anche algiocatore e alla sua famiglia: “La dirigenza del PFC Arda desidera esprimere le sue più sentite scuse algiocatore Petko Ganchev e ai suoi familiari dopo che il club ha ricevuto informazioni errate sulla sua morte – la nota che la società ha pubblicato su Facebook -.