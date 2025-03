.com - Assigeco lancia Assai, nuovo sistema di intelligenza artificiale per le assicurazioni

Leggi su .com

Milano, 18 marzo 2025 –, uno dei principali intermediari assicurativi indipendenti italiani, da marzo 2025, undiper il suo canale digitale retail Assaperlo.com. Azienda attiva da oltre 40 anni nel ramo danni,si è sempre distinta per la costante innovazione aziendale e per la continua ricerca di novità, attraverso investimenti e strategie rivolti al futuro. Per gli importanti risultati in termini di competitività, produttività e innovazione,ha ottenuto diversi riconoscimenti, come il prestigioso Premio Visionari d’Impresa.al servizio del clienteDa marzo 2025, Assaperlo.com – il portale retail dinato per connettere il mondo assicurativo con quello dei servizi alla persona – si arricchisce di unelemento di innovazione: