Lapresse.it - Assegno unico 2025, a marzo arriva il conguaglio. Ecco le novità

Leggi su Lapresse.it

Per l’illecomunicate dall’Inps sul pagamento in base alle nuove fasce di reddito secondo le soglie Isee.AumentiDal primo gennaio gli importi dell’sono stati adeguati all’inflazione.Per genitori con figli sotto un anno: aumento del 50% dell’fino al primo anno di vita. Per le famiglie con 3 figli e Isee fino a 45.939,56 euro: aumento del 50% per i figli tra 1 e 3 anni. Per le famiglie con 4 figli: aumento fisso di 150 euro al mese. Maggiorazione transitoria (gennaio-febbraio): per chi ha un Isee fino a 25.000 euro e ha ricevuto l’per il nucleo familiare (Anf) nel 2021. Per i figli con meno di 21 anni e una disabilità media, l’aumenta di 97,7 euro, mentre sale a 109,1 euro in caso di disabilità grave.