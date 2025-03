Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, i voti delle recensioni promuovo il gioco Ubisoft ma ci sono delle eccezioni

state appena pubblicate ledie dipingono un quadro positivo, anche se con qualche sfumatura critica. Il nuovo capitolo della sagasi presenta come un enorme contenitore di contenuti, ricco di missioni, attività e trame secondarie. Tuttavia, mentre alcuni lo considerano il rinnovamento tanto atteso per la serie, altri lo vedono come un passo avanti, ma non abbastanza rivoluzionario.Con una media di 82 su Metacritic ed 81 su OpenCritic, ilsi assesta su una valutazione solida, senza però segnare il grande salto di qualità sperato. Addentrandoci nello specifico della questione, ilè stato elogiato per la quantità e varietà di attività, offrendo un’esperienza longeva e densa di contenuti. Alcuni recensori apprezzano il lavoro dinel rinfrescare la formula, introducendo nuovi elementi senza snaturare il DNA della saga.