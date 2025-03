Inter-news.it - Asllani, lo spogliatoio dell’Inter pronostica sull’Albania: «7 gol Inghilterra!»

Kristianè protagonista in conferenza stampa prima di-Albania. Il centrocampista rivela un simpatico siparietto avuto con i compagniprima della partenza per il ritiro.CUORE E ANIMA – Venerdì, alle ore 20.45, l’Albania scenderà sul campo dell’per la sfida di qualificazione ai Mondiali. Tra i protagonisti ci sarà anche Kristjan, che con la maglia della Nazionale riesce a trovare molto più spazio di quanto non accada nell’Inter di Simone Inzaghi. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro,ha dichiarato sulla sfida: «Non so cosa vi aspettate da Kristjan. Io sono qui per giocare e dare tutto per la squadra. Ci siamo allenati ieri, ci alleneremo nei prossimi giorni. Siamo concentrati per questa partita. Giocheremo con cuore e anima.