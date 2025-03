Internews24.com - Asllani dal ritiro con l’Albania: «Non so cosa vi aspettate da me, vogliamo giocarcela con l’Inghilterra! I miei compagni all’Inter mi hanno detto…»

di RedazioneIl centrocampista dell’Inter, Kristjan, ha parlato così in vista della sfida tra la sua Albania e: le sue paroleIntervenuto in conferenza stampa daldella nazionale albanese, Kristjanha parlato così in vista dell’incontro contro, svelando anche un retroscena legato alle parole dei suoi.ASPETTATIVE SU DI ME – «Non sovida Kristjan. Io sono qui per giocare per la squadra e questo è tutto per la squadra. Ci siamo allenati ieri, ci alleneremo nei prossimi giorni. Siamo concentrati per questa partita».LA SFIDA CONTRO– «Giocheremo con cuore e anima.è un avversario forte e sappiamo che avrà il possesso palla. Ma combatteremo e andremo lì per ottenere un risultato positivo».