Dilei.it - Ascolti tv del 17 marzo, Belcanto contro il Grande Fratello: la sfida continua

Leggi su Dilei.it

È iniziata una nuova settimana e Vittoria Puccini consu Rai 1 e Alfonso Signorini colsu Canale 5 si sono scontrati ancora una volta.Il melodramma appassiona il pubblico televisivo e nella puntata diandata in onda il 17su Rai 1 abbiamo visto come Enrico venga fermato appena in tempo da Carolina, costretta ad affrontare la dolorosa verità sul tradimento di Antonia. Il ragazzo, a causa del suo gesto, è ormai ricercato dagli austriaci e si nasconde in un cascinale isolato, nell’attesa di recarsi a Luino con gli altri rivoluzionari. Nel frattempo, Antonia si prepara nuovamente per il debutto ne La Cenerentola, solatutti.Su Canale 5 alsabato sera i concorrenti hanno festeggiato i 6 mesi di vita nella Casa tra balli e divertimenti.