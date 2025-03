Digital-news.it - Ascolti 29a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: la super sfida Atalanta - Inter sfiora i 2 milioni

La ventinovesimaa i 5,9di ascoltatori (5.918.242). Il contributo maggiore all'ottimo risultato di ascolto è stato fornito dal big match di, trasmesso in modalità "free" da,che ha raggiunto i 2di audience media diventando il quarto match più visto da inizio stagione. Buonianche per le due partite delle 18.00 Fiorentina-Juventus e Milan-Como cheano 800 mila ascoltatori.Dopo la sosta per le nazionali si ripartirà con un turno avvincente che vedrà partite di cartello. Domenica 30 marzo alle 20.45 il Napoli ospiterà il Milan, in unache si prospetta decisiva per gli obiettivi di entrambe le squadre: da un lato i padroni di casa cercheranno l'aggancio in testa alla classifica, mentre i rossoneri si giocheranno le ultime chance di qualificazione alla prossima Champions League.