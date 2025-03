Sport.quotidiano.net - Ascoli, si decide tutto in un mese. Tanti ex bianconeri lungo il cammino

L’si proietta ufficialmente nel suo ultimo filotto di appuntamenti che condurrà alla fine del campionato. In poco meno di quaranta giorni il Picchio concluderà il suo tormentato percorso cercando quanto prima di mettere in cascina quei punti necessari per chiudere la pratica salvezza. Inquesto ad aver agevolato parecchio le cose aiè stata la terribile situazione che si sta sviluppando attorno alla Lucchese. La penalizzazione di 6 punti inflitta al club toscano di fatto ha virtualmente scongiurato il pericolo di vedere l’costretto ad un pericoloso sprint finale con i rossoneri e il Campobasso per chi sarebbe stato costretto a dover disputare i playout. Il vantaggio sulla Lucchese oggi presente nelle mani dell’è decisamente confortante grazie ai 7 punti di vantaggio e le 6 partite rimanenti.