Arte musica e luoghi storici | al via il 12 ‘Festival Fanny Mendelssohn’

Pisa, 18 marzo 2025 – È stato presentato la scorsa settimana, presso la Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, il “FestivalleMendelssohn”. Giunto alla sua dodicesima edizione anche quest’anno presenta un programma di concerti con 16 appuntamenti, in programma tra il 28 marzo e il 29 maggio, in cui i protagonisti sarannoneie di pregio, tra cui musei, ville storiche, antichi palazzi e pievi del territorio pisano. Alla presentazione erano presenti Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa; Bice Del Giudice, assessore alla cultura e turismo Comune di Cascina; Angela Pisano, assessore alla cultura e turismo Comune di San Giuliano Terme; Maurizio Sbrana, consigliere Fondazione Pisa; Michelle Kinsky, membro del Consiglio ADSI - Toscana e delegata ADSI per Pisa e Sandra Landini, Direttore Artistico associazioneleMendelssohn.