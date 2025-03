Thesocialpost.it - Arriva la tassa europea sui conti correnti: come ci colpirà e perché

Per rilanciare l’industria della difesaservono fondi e garanzie. La proposta di Ursula von der Leyen di attingere ai risparmi privati dei cittadini sta facendo preoccupare, e non poco, gli italiani. Il piano “Rearm Europe” della presidente della Commissione, infatti, prevede che le garanzie arrivino dagli Stati e dalla Commissione, mentre i finanziamenti provengano dal settore privato, ovvero dai risparmi dei cittadini. Si punta a mobilitare circa 10.000 miliardi di euro attualmente fermi sui. In questa partita l’Italia gioca un ruolo chiave poiché detiene il 18% della somma totale che Bruxelles intende mobilitare.noto, infatti, il nostro è un Paese dove per cultura e tradizione si cerca sempre di risparmiare, di mettere da parte qualcosa da lasciare ai propri figli o da avere per qualsiasi evenienza o emergenza.