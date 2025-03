Quotidiano.net - Arresto 18enne a Perugia: madre parla di istigazione al suicidio di Andrea Prospero

"Mi crolla il mondo addosso, anzi già è crollato". Lo dice, in un colloquio con il Messaggero, la mamma delarrestato con l'accusa dialper la morte dilo studente trovato senza vita il 29 gennaio a. "Siamo persone perbene, uno dei nostri ragazzi fa il poliziotto. Però lui è molto chiuso e riservato, sempre con il telefonino in mano. Eppure, mi creda, li abbiamo sempre seguiti i nostri figli, abbiamoto con loro dei pericoli della rete e delle droghe" - aggiunge -. "Lui sta male, noi non sappiamo come fare, è una cosa più grande di noi. Mio marito e io curiamo gli altri, ma ci sentiamo molto soli e impotenti in questo: è il nostro cruccio".