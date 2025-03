Metropolitanmagazine.it - Arrestato un ragazzo con l’accusa di aver spinto al suicidio Andrea Prospero, lo studente trovato senza vita a Perugia

Nella giornata di ieri undi diciotto anni è finito in manette. Per la procura diavrebbe istigato al, il diciannovennelo scorso 29 gennaio. Loera originario di Lanciano, in Abruzzo, e frequentava la Facoltà d’Informatica nel capoluogo umbro. A cinque giorni dalla denuncia di scomparsa presentata da sua sorella, era stato rinvenuto esanime in un appartamento. Secondoavrebbe più volte confidato via chat i suoi problemi e l’intenzione di compiere un gesto estremo al giovane, la cui identità è ancora ignota. Il diciottenne, sembra, lo avrebbe incoraggiato a suicidarsi, suggerendogli l’uso di oppiacei. Anche il giorno della sua morte,avrebbe parlato con lui, rivelandogli diingerito dei farmaci; l’altro avrebbe ribadito l’invito a porre fine alla sua, e non avrebbe chiamato i soccorsi.