Milanotoday.it - Arrestato ladro seriale di bauletti delle moto

Leggi su Milanotoday.it

Senza patente con lo scooter rubato, girava per Milano staccando ialleparcheggiate.un 45enne di origine bengalese colto in flagrante dagli agenti della polizia locale nei pressi della stazione Centrale. L'uomo sarebbe undidi scooter e non solo. .