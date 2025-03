Ilfattoquotidiano.it - Arrestato in Colmbia “dollarino”, il latitante Emanuele Gregorini era ricercato in 196 paesi: era responsabile di carichi di cocaina spediti in Europa

, è statoin Colombia, a Cartagena de Indias. L’uomo, chiamato “” è destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, accusato di aver partecipato a un’organizzazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta ‘Hydra’ della Dda di Milano. Secondo una nota firmata dal procuratore Marcello Viola,è ritenuto “uno degli esponenti di spicco del sodalizio mafioso quale referente della componente camorrista del cosiddetto sistema mafioso lombardo“.Arrivato in Colombia lo scorso 2 febbraio, è stato trovato in un appartamento preso in affitto: l’uomo eradella spedizione di grandidida Colombia, Panama e Brasile verso l’, ed erain 196, sulla base dell’allerta rossa diramata dall’Interpol, secondo quanto emerge dai dettagli dell’arresto avvenuto grazie alla polizia colombiana.