Ilrestodelcarlino.it - Arrestato dai carabinieri. Tra gli stand della fiera antiquaria un serbo ricercato dalla Germania

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra glidi Pievesestina la scorsa domenica hanno scovato anche uninternazionale. Si tratta di un cittadinoper traffico di stupefacenti e documenti rubati. L’arresto rientra nel bilancio dei servizi di controllo effettuati nel fine settimana dai militariCompagnia di Cesena e che hanno portato anche alla denuncia di altre persone, oltre alla segnalazione di quattro come consumatori di stupefacenti. Ihanno effettuato verifiche nel centro cittadino e nelle aree limitrofe, più esposte ai fenomeni di degrado ovvero alla presenza di persone dedite a condotte illegali, in molti casi legati ad abusi di sostanze alcoliche o stupefacenti. I controlli del servizio dedicato, sono stati svolti anche nell’area fieristica in occasione dell’evento numismatico svoltosi nel fine settimana.