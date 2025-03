Isaechia.it - Arisa torna single, il compagno Walter Ricci annuncia la rottura: “Siamo stati insieme nove mesi, poi ci siamo resi conto che…”

La storia d’amore tra la cantantee il jazzistaè giunta al capolinea.La giudice di The Voice Senior, dopo la fine della relazione con il ballerino Vito Coppola (conosciuto a Ballando con le Stelle), lo scorso luglio aveva presentato sui social il suo nuovo. “Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te e fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza. C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica.”, la dedica che accompagnava un carosello di foto di coppia condiviso dalla cantante.A distanza di circa, però,si sono lasciati. E’ stato proprioa parlarne pubblicamente nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno.