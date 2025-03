Anticipazionitv.it - Arisa e Walter Ricci si sono lasciati: lui conferma tutto e svela i motivi

La relazione trae il jazzistaè finita dopo circa nove mesi. La cantante, giudice di The Voice Senior, aveva ufficializzato il rapporto lo scorso luglio con una dedica romantica. Tuttavia, le loro vite frenetiche e le priorità professionali hanno reso difficile portare avanti la storia. Are la separazione è statoin un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. Il musicista ha raccontato com’è nata la relazione e ha spiegato idella rottura.: una storia breve ma intensaLa storia d’amore traera stata ufficializzata lo scorso luglio sui social. La cantante aveva condiviso un post emozionante, scrivendo: “Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te e fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno.