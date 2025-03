Donnapop.it - Arisa e il fidanzato si sono lasciati, lei sognava una famiglia insieme: ecco il motivo della rottura

Sembrava una storia destinata a durare, mae il musicista Walter Ricci si. La notizia arriva direttamente dalle parole di Ricci, che in un’intervista al CorriereSera ha rivelato la finerelazione. Con un tono se diretto, il pianista ha dichiarato che entrambi hanno deciso di concentrarsi sulle rispettive carriere,principale.Ricci ha spiegato di essere in un periodo crucialesua vita professionale e di non voler perdere nemmeno un attimo di quello che sta vivendo. Nonostante il distacco,aveva visto in questa relazione un futuro, tanto da immaginare una. Ma dopo quasi nove mesi di intensa passione, il musicista ha ammesso che era meglio fermarsi e prendere strade diverse, pur mantenendo un rispetto reciproco.