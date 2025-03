Avellinotoday.it - ArcelorMittal, D'Acierno: "Si trovi un imprenditore disposto a investire in Irpinia"

Leggi su Avellinotoday.it

"Se un'imprenditrice come Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria, elogia uno stabilimento e lo definisce un'eccellenza, credo che si possa lavorare per mettere in piedi una proposta volta a individuare un nuovo acquirente, un nuovoin, puntando.