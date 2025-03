Gamberorosso.it - Apre in una piazzetta del centro di Lecce la trattoria tipica di cui si sentiva il bisogno

Se c’è undiffuso in questo momento – in particolar modo nelle città turistiche, ancor più se il turismo (overtourism?) è arrivato di recente, con scarso tempo per “prendere le misure” in termini di accoglienza e offerta strutturata – è quello basato sulla semplicità della proposta gastronomica. Quale semplicità? Quella della cucina, senza fronzoli. Piatti e prodotti della tradizione locale ben realizzati secondo stagione. E, chiaramente, con materie prime di qualità, in grado di far scoprire il gusto pieno di un territorio.Mezzo Quinto OsteriaLa scomparsa delle cucine sempliciProprio su questo fronte si è invece progressivamente perso tanto. Si sono ridotte le trattorie e osterie storiche, insegne chiuse nel tempo o trasformate in un ibrido vagamente localizzato e tanto standardizzato, che, più o meno ovunque e con frequenza, si etichetta come “cucina contemporanea”.