Fanpage.it - Appena nati, questi colibrì hanno un’arma segreta per non essere mangiati: travestirsi da bruchi velenosi

I pulli delgiacobino collobianco imitano l'aspetto e il comportamento deipelosi per ingannare i predatori e on farsi mangiare. Si tratta di un raro caso di mimetismo batesiano in cui un uccello imita un insetto velenoso.