Appello ai medici | venite a dare una mano alle nostre scuole!

Quest’anno insegno scienze in quinta alla primaria. Da settembre con i miei alunni sto facendo un viaggio attraverso il corpo u. La prima lezione ho detto loro che ci saremmo dati il compito di esplorare questa magnifica macchina per imparare ad usarla nel migliore dei modi e magari per appassionarci così tanto da aver il desiderio di diventare. Se un giorno uno dei miei alunni, infatti, dovesse partire per l’Africa o per l’America Latina con “senza frontiere”, “Emergency” o altre organizzazioni, sarei fiero.Ma non basto io. Non è sufficiente essere un buon insegnante per poter offrire ai nostri alunni una formazione approfondita, significativa. L’esperienza di chiamare in aula un neurologo nel momento in cui ho affrontato per settimane il tema del cervello mi ha acceso una lampadina: la Scuola ha bisogno dell’aiuto, della collaborazione dei nostrie dei nostri infermieri.