Abruzzo24ore.tv - Anziano getta la moglie dal ponte: condannato a 14 anni

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Chieti - Angelo Bernardone, 78, è stato arrestato e condotto nel carcere di Larino per scontare una pena di 12e 11 mesi per l'omicidio dellamalata,ta da unnel 2021. Angelo Bernardone, 78, è stato arrestato dai Carabinieri di Montenero di Bisaccia e trasferito nel carcere di Larino (Campobasso) per scontare una pena residua di 12e 11 mesi. L'uomo era statoper l'omicidio della, Maria Rita Conese, 72, affetta da Alzheimer e grave demenza vascolare, avvenuto il 26 dicembre 2021 a Casalbordino (Chieti). Secondo le ricostruzioni, Bernardone gettò ladal guardrail di unsul fiume Osento, causando una caduta di oltre 10 metri. La donna finì prima nella boscaglia e poi nell'alveo del fiume. L'autopsia stabilì che la causa del decesso fu un arresto cardiaco in probabile fibrillazione ventricolare terminale, dovuto all'inalazione di acqua dolce e a un trauma cranico con emorragia.