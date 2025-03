Romadailynews.it - “Antologia di Spoon River”, il CineLibro al Centro Studi Americani

A 110 anni dalla prima pubblicazione, i protagonisti del capolavoro di Edgar Lee Masters tornano a parlare nel lungometraggio “di– il”, trasposizione cinematografica dell’opera letteraria, per la regia di Paola Settimini. Vicende di spettri che sanno di essere tali, chiusi in un limbo dove inibizioni e paure appartengono ormai al passato.Il film verrà presentato in anteprima mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 17, al(Via M. Caetani 32, Roma), uno dei più prestigiosi Istituti disugli Stati Uniti esistenti in Europa, che fin dalle sue origini ha perseguito l’obiettivo di favorire le relazioni tra Italia e Stati Uniti e il dialogo tra la Cultura italiana e quella americana.Immaginate di passeggiare per un piccolo cimitero di campagna e di accostare il vostro orecchio alle lapidi: avrete l’impressione che quelle fredde e abbandonate pietre comincino, poco a poco, a sussurrare.