Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 18/03/25: ospiti Martina e Ciro, una corteggiatrice di Gianmarco si arrabbia e lascia lo studio

Leggi su Isaechia.it

Si sono appena concluse le registrazioni delle nuove puntate di, il fortunato dating show di Maria De Filippi in onda da oltre 20 anni.Cosa vedremo nei prossimi giorni? Ecco qualche anticipazione fornita da Gemma Palagi.Negli studi didue graditissimi, ecco chi:De Ioannon eSolimeno. Hanno fatto vedere una clip del percorso fino alla scelta e inhanno detto che tra di loro va tutto bene.Steri ha detto ache ha un bel taglio di capelli.si è alzato per salutarema lui gli ha dato solo a mano (hanno fatto ‘buh’ a).Trono classico:Nell’esterna dell’aeroporto di cui vi parlavo ieri Giammarco ha detto a Francesca “puoi anche non tornare, qualsiasi cosa farai ti verrò comunque a prenderti”. Cristina si èta e hato lo