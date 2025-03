Sololaroma.it - Ansia Dybala, il dottor Ripanti: “Guarigione non rapida, non so se dovrà operarsi”

Tante le buone notizie arrivate dal successo interno sul Cagliari, da un Dovbyk tornato al gol ed in cerca di continuità ad uno Svilar fotonico ma corteggiato da Chelsea e Bayern, fino ad una classifica che vede la Champions League a soli 4 punti di distanza. Unica nota stonata gli infortuni, soprattutto quello di uncolonna portante della squadra sia a livello tecnico che emotivo, che dall’arrivo di Ranieri era riuscito a scacciare via il pensiero di quelle continue noie muscolare che lo hanno sempre perseguitato.Come trapelato nelle scorse ore, nei giorni pre Cagliari la Joya aveva fatto delle infiltrazioni per un edema comparso dietro al ginocchio, e col senno di poi mandarlo in campo si è rivelata una scelta fatale: per lui lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, un infortunio che non va a braccetto con un semplice stop muscolare di ordinaria amministrazione, recuperabile con un paio di settimane di gestione.