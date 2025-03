Anticipazionitv.it - Anna Acciardi furiosa con gli autori di Temptation Island: “Non guarderò più Canale 5”

Il nuovo promo diha scatenato l’indignazione di, ex protagonista del reality. Nel video trasmesso da5, vengono mostrate scene dell’ultima edizione, tra cui il momento in cuipiange per il suo ex Alfred. La visione di quelle immagini l’ha profondamente turbata, spingendola a uno sfogo su TikTok. Nel video, la giovane critica la scelta della produzione e dichiara di non voler più guardare5 per evitare la pubblicità del programma.: lo sfogo disu TikTokDopo aver visto il promo,ha espresso il suo disappunto sui social. Nel suo video su TikTok, ha dichiarato: “Non sono qui per parlare di capelli e nemmeno di make-up, non ho nulla in viso. Volevo solo fare una domandina a colui, a colei o coloro che hanno montato questa bellissima pubblicità per annunciare la riapertura dei casting per