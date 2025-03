Lanazione.it - Animali, fiori e bellezze naturali. L’importanza delle aree protette

La Garfagnana, il territorio dove viviamo, si trova tra due catene montuose, l’Appennino Tosco-Emiliano e le Alpi Apuane; la prima, è caratterizzata da cime arrotondate, fatta di arenaria e ricoperta di vegetazione, la seconda presenta una morfologia aspra e crinali inclinati, ed è conosciuta per la bellezza dei propri marmi, per gli abissi e per le cavità del sottosuolo carsico. La posizione geografica di queste catene montuose e le caratteristiche climatiche e geologiche determinano la presenza di ambienti vari, che favoriscono l’esistenza di varietà floristiche e faunistiche del territorio. Qui si trovano due: il Parco RegionaleAlpi Apuane e la Riserva Naturale Statale dell’Orecchiella, quest’ultima compresa nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Tali due, che occupano parte della Garfagnana, sono istituite per proteggere e mantenere inalterate nel tempo le, ma anche per costituire uno strumento per la valorizzazionerealtà locali; preservando inestimabili risorseed un immenso patrimonio di valori storici e culturali, promuovendo la conservazione e uno sviluppo sostenibile.