Anguissa sarà assente in Nazionale contro l'Eswatini, tornerà contro la Libia

Zamboa riposoDal Camerun arrivano notizie circa l’impiego di Zambocon il Camerun. Il centrocampista del Napoli, fresco di recupero da un infortunio, è stato convocato dalla suaper le prossime due gare di qualificazione al MondialeEswatini e.Stando ai media locali,salterà il primo match, probabilmente per scelta tecnica.invece a disposizione per la gara successivalain programma il prossimo 25 marzo. Il Camerun si trova attualmente primo nel girone D con 8 punti, seguonoe Capoverde rispettivamente al secondo e terzo posto con 7 punti.Quarta posizione per Angola (6 pts); quinta per Mauritius (4 pts) e ultima posizione infine per Eswatini a zero punti.L'articoloinlailNapolista.