Anguissa lascia Napoli? Al suo posto due acquisti | Billing e un altro mediano

Leggi su Dailynews24.it

Dalle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, sembra che il forte centrocampista del, Frank, possare gli azzurri e l’Italia per motivi strettamente familiari. Il nazionale camerunense sarebbe pronto a tornare in Inghilterra o in Francia. Il contratto dicon ilprevede che il club del patron Aurelio De Laurentiis possa rinnovare .L'articolo? Al suoduee un