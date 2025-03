Ilrestodelcarlino.it - Angeli e Demoni: "I minori erano ritenuti sempre vittime di abusi"

"Gli imputaticonvinti pregiudizialmente, a ogni minimo indizio, che i bambini fosserodi abuso sessuale e di maltrattamenti. Volevano fare emergere questi reati nei procedimentili, per far coincidere la propria verità storica con quella processuale.pronti a falsificare le relazioni e a dare costantemente una rappresentazione a senso unico suie i loro rapporti coi genitori". Nel processo con rito ordinario per 14 imputati sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, davanti al collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, ieri è iniziata la requisitoria-fiume del pubblico ministero Valentina Salvi, che ha coordinato le indagini dei carabinieri sull’inchiesta chiamata ‘’. "Così si spiegano la sistematicità dei falsi nelle relazioni, le pressioni sulle psicologhe Ausl tacciate di essere incompetenti e il tifo da stadio - ha detto il pm Salvi - emerso dalle chat dei servizi sociali sui processi, perché ci doveva essere una condanna a tutti costi", riferendosi a genitori o parenti indagati persui bambini.