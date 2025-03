Ilfattoquotidiano.it - Andrea Purgatori, verso il processo i medici che lo curarono. Udienza preliminare il 19 settembre

A tre mesi dalla chiusura indagini, la procura di Roma ha chiesto ilper quattroin relazione alla morte di, avvenuta nel luglio 2023. Ai camici bianchi è contestato l’omicidio colposo. Davanti al giudice per l’il prossimo 19, saranno imputati Gianfranco Gualdi, l’assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, e il cardiologo Guido Laudani. Tutti e quattro lo ebbero in cura e gli inquirenti gli contestano “imperizia, negligenza e imprudenza” nelle cure del giornalista morto a causa di una endocardite infettiva.In particolare i magistrati di piazzale Clodio, nella chiusura indagini, hanno sostenuto che che i neuroradiologi non refertarono correttamente l’esame di risonanza magnetica dell’8 maggio 2023. Un documento “redatto con grave imperizia, negligenza e imprudenza posto che diagnosticava senza margini di dubbio una metastasizzazione cerebrale, in realtà mai verificatasi, e ometteva qualunque riferimento alla possibilità che le anomalie descritte fossero riferibili a lesioni di natura ischemica”.