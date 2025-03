Ilfattoquotidiano.it - Andrea Prospero, l’indagine sulla morte punta sull’analisi di telefoni, pc e sim: dati recuperati

Da un lato l’istigazione al suicidio, dall’altro la ricerca di una risposta a un’altra domanda: a cosa servivano 60 schede sim e 5cellulari ad? Se la procura di Perugia ritiene di aver ricostruito chi avrebbe spinto il giovane di Lanciano a togliersi la vita, ottenendo gli arresti domiciliari per un 18enne della provincia di Roma, i magistrati stanno ancora cercando di comprendere perché lo studente trovato morto in una camera in affitto nel centro di Perugia avesse a sua disposizione quel materiale tecnologico e informatico.Per questo l’inchiesta si sta concentrando oradelle sim, deie del pc. Gli inquirentino a ricostruire la rete dei contatti di, sia in relazione al suo suicidio sia ad eventuali altri aspetti. Tutto il contenuto deicellulari e del computer dello studente universitario è stato recuperato.