Andrea Prospero, i dubbi del papà: "Qualcosa non torna, mio figlio è stato ucciso"

, uno studente al primo anno di informatica all’Università di Perugia, ètrovato morto per suicidio nella camera affittata, nonostante vivesse in un ostello. La tragedia, avvenuta il 29 gennaio, ha visto coinvolto un giovane romano di diciotto anni, attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di istigazione al suicidio.aveva conosciuto questo ragazzo solo online, tramite un nickname, rivelandogli le sue preoccupazioni e le sue ansie legate alla vita universitaria e manifestando il desiderio di togliersi la vita. Sul web, aveva anche interagito con un altro coetaneo campano, indagato per avergli fornito un farmaco oppiaceo che ha contribuito alla sua morte, con l’accusa di cessione di stupefacenti.Questa è la ricostruzione fornita dall’indagine della Procura di Perugia, che ha coordinato le attività della polizia postale e della squadra mobile.