Velvetgossip.it - Andrea Cerioli racconta la sua trasformazione: dalla crisi di peso alla rinascita dopo la liposuzione

, noto ex tronista di “Uomini e Donne”, ha recentemente attirato l’attenzione per la sua decisione di sottoporsi a una, un intervento che ha generato polemiche sui social media. In un video su Instagram,ha condiviso le motivazioni dietro questa scelta, rispondendo a chi lo accusava di agire per vanità. La sua storia rappresenta un percorso di cambiamento e sfide personali che ha toccato non solo il suo aspetto fisico, ma anche la sua salute.Lafisica diha iniziato il suo racconto parlando della suafisica negli ultimi anni. “Ho perso 26 chili in tre mesi”, ha dichiarato, riferendosisua esperienza all’Isola dei Famosi nel 2021. Tuttavia, la sua gioia è stata di breve durata: “Poi, ho ripreso 29 chili in un mese”, ha rivelato, evidenziando l’impatto di questo cambiamento sulla sua vita.